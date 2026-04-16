В России предложили ввести уголовное наказание за покровительство бизнесу

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Покровительство бизнесу со стороны госслужащих необходимо выделить в отдельный вид правонарушения и ввести за него наказание вплоть до уголовного, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Трунцевский.
В России 353 юридических лица были привлечены в 2025 году к ответственности за дачу взятки, сообщили ранее РИА Новости в Институте законодательства. По словам Трунцевского, как правило, взятка передается за покровительство – различные разовые или постоянные преференции бизнесу от должностного лица, чаще всего касающиеся участия в госзакупках.
Чтобы победить коррупционную практику, необходимо выделить покровительство в отдельный вид правонарушения и придать ему соответствующий статус, считает ученый.
"Дело в том, что сейчас мы не можем привлечь к ответственности за покровительство, пока не докажем взятку. Плюс, чиновник необязательно должен получать деньги, покровительство можно осуществлять и за добрые слова, родственникам или общему бизнесу. И таким образом должностное лицо может спокойно покровительствовать бизнесу, нарушая конкуренцию, не формализуя это в передачу материальных ценностей" - сказал Трунцевский.
По мнению ученого, покровительство нужно пресекать сразу, как только началась незаконная деятельность.
"Если должностное лицо покровительствует коммерческой организации, то здесь должна быть уголовная ответственность. Если он покровительствует внутри своей организации каким-то своим людям – то дисциплинарная ответственность", - добавил Трунцевский.