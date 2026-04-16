В России предложили ввести уголовное наказание за покровительство бизнесу

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Покровительство бизнесу со стороны госслужащих необходимо выделить в отдельный вид правонарушения и ввести за него наказание вплоть до уголовного, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Трунцевский.

России 353 юридических лица были привлечены в 2025 году к ответственности за дачу взятки, сообщили ранее РИА Новости в Институте законодательства. По словам Трунцевского, как правило, взятка передается за покровительство – различные разовые или постоянные преференции бизнесу от должностного лица, чаще всего касающиеся участия в госзакупках.

Чтобы победить коррупционную практику, необходимо выделить покровительство в отдельный вид правонарушения и придать ему соответствующий статус, считает ученый.

"Дело в том, что сейчас мы не можем привлечь к ответственности за покровительство, пока не докажем взятку. Плюс, чиновник необязательно должен получать деньги, покровительство можно осуществлять и за добрые слова, родственникам или общему бизнесу. И таким образом должностное лицо может спокойно покровительствовать бизнесу, нарушая конкуренцию, не формализуя это в передачу материальных ценностей" - сказал Трунцевский.

По мнению ученого, покровительство нужно пресекать сразу, как только началась незаконная деятельность.