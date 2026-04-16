В Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 16.04.2026
21:21 16.04.2026 (обновлено: 21:49 16.04.2026)
В Люберцах задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ранении другого мужчины в ходе ссоры.
  • Подозреваемый — 46-летний местный житель, с ним работают следователи.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух человек и об убийстве.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ранении другого мужчины в ходе ссоры в Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
"Шестнадцатого апреля 2026 года в одной из квартир в городе Люберцы в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения. Убегая от нападавшего, мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета, где очевидцами была вызвана "скорая помощь", а также сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что от полученных ранений женщина скончалась, мужчине врачи продолжают оказывать медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух человек и об убийстве.
Подозреваемый задержан - им оказался 56-летний местный житель. В настоящее время с ним работают следователи.
Как уточнили в подмосковном главке МВД РФ, пострадавший мужчина - 1988 года рождения, женщина - 1982 года рождения.
В прокуратуре Подмосковья сообщили, что Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины и покушения на убийство ее мужа.
ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
