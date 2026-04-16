В Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ранении другого мужчины в ходе ссоры.

Подозреваемый — 46-летний местный житель, с ним работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух человек и об убийстве.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ранении другого мужчины в ходе ссоры в Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

"Шестнадцатого апреля 2026 года в одной из квартир в городе Люберцы в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения. Убегая от нападавшего, мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета, где очевидцами была вызвана "скорая помощь", а также сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что от полученных ранений женщина скончалась, мужчине врачи продолжают оказывать медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан - им оказался 56-летний местный житель. В настоящее время с ним работают следователи.

Как уточнили в подмосковном главке МВД РФ, пострадавший мужчина - 1988 года рождения, женщина - 1982 года рождения.