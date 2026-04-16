Рейтинг@Mail.ru
Личность подозреваемого в нападении на полицейских в Оренбуржье установили
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 16.04.2026 (обновлено: 18:07 16.04.2026)
Личность подозреваемого в нападении на полицейских в Оренбуржье установили

Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье может быть вооружен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Личность подозреваемого в нападении на полицейских в Оренбуржье установили.
  • Мужчина может быть вооружён автоматическим огнестрельным оружием.
  • Он передвигается на автомобиле "ГАЗон" грузовой с белой кабиной, возможный госномер 851, 102 регион.
УФА, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье может быть вооружён огнестрельным оружием, его личность установлена, сообщает УМВД по Оренбургской области.
В сообщении говорится, что сотрудниками полиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Подозреваемый передвигался на автомобиле "ГАЗон" грузовой с белой кабиной, возможный госномер 851, 102 регион.
«

"Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием", - сообщает полиция региона.

В случае обнаружения или получения информации просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД России по Оренбургской области. Телефон: (3532) 79-02-01, 79-02-03, "02", "112", добавили в ведомстве.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Оренбуржье преступник открыл огонь по полицейским, один из них погиб
Вчера, 16:56
 
ПроисшествияОренбургская областьСергей ПавловичМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала