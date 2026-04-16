Личность подозреваемого в нападении на полицейских в Оренбуржье установили.

УФА, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье может быть вооружён огнестрельным оружием, его личность установлена, сообщает УМВД по Оренбургской области.
В сообщении говорится, что сотрудниками полиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Подозреваемый передвигался на автомобиле "ГАЗон" грузовой с белой кабиной, возможный госномер 851, 102 регион.
"Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием", - сообщает полиция региона.
В случае обнаружения или получения информации просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД России по Оренбургской области. Телефон: (3532) 79-02-01, 79-02-03, "02", "112", добавили в ведомстве.