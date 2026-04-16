В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двоих мужчин в поселке Большие Вяземы в Подмосковье задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Во вторник в квартире в поселке Большие Вяземы обнаружены тела двух 39-летних мужчин с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следователем следственного отдела по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемый установлен и задержан оперативными сотрудниками МВД в Республике Чувашия", - сказала она.

Врадий добавила, что в настоящее время мужчина доставлен к следователю для проведения следственных действий. На допросе он сообщил, что совершил двойное убийство в ходе конфликта со знакомыми на бытовой почве во время распития спиртного.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, заключила она.