В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин - РИА Новости, 16.04.2026
14:19 16.04.2026 (обновлено: 14:40 16.04.2026)
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин

В поселке Большие Вяземы задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в поселке Большие Вяземы в Подмосковье нашли тела двух мужчин.
  • Подозреваемого в убийстве задержали спустя два дня в Республике Чувашия.
  • На допросе мужчина признался, что совершил убийство из-за конфликта на бытовой почве во время распития спиртного.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двоих мужчин в поселке Большие Вяземы в Подмосковье задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Во вторник в квартире в поселке Большие Вяземы обнаружены тела двух 39-летних мужчин с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следователем следственного отдела по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемый установлен и задержан оперативными сотрудниками МВД в Республике Чувашия", - сказала она.
Врадий добавила, что в настоящее время мужчина доставлен к следователю для проведения следственных действий. На допросе он сообщил, что совершил двойное убийство в ходе конфликта со знакомыми на бытовой почве во время распития спиртного.
В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, заключила она.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, подозреваемый, уроженец Чувашии, работал в строительной организации вместе с погибшими.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
