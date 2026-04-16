Воробьеву рассказали о темпах запуска центра ядерной медицины в Подмосковье - РИА Новости, 16.04.2026
20:01 16.04.2026
Воробьеву рассказали о темпах запуска центра ядерной медицины в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской области
© Фото : Правительство Московской области
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о реализации ключевого этапа создания центра ядерной медицины и адронной терапии в Протвине, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
На данный момент уже реализован ключевой этап – созданы медицинская кабина и операторская, установлены роботизированные системы и магнитооптическое оборудование, модернизировано собственное производство.
"Этот президентский проект предполагает использование науки высоких достижений, фундаментальных исследований в практической медицине, в лечении. Пару лет назад мы здесь были с Михаилом Валентиновичем (Ковальчуком – ред.), когда проект только начинался. Сегодня же центр готовится к запуску. Важно, чтобы все заработало", – приводит слова Воробьева пресс-служба.
Губернатор добавил, задача властей – сделать все, чтобы сюда было удобно приехать.
"Сегодня важная для нас встреча. Нужно взаимодействовать, чтобы было четко понятно – кто, когда сюда приезжает, какую услугу получает. Итогом, результатом этой работы является сохранение жизни и здоровья людей", – заявил губернатор Московской области.
По данным пресс-службы, в центр ядерной медицины и адронной терапии входит научно-исследовательский блок, специализированные медицинские помещения, дневной стационар на 20 пациентов в смену.
Воробьеву рассказали и о других проектах на базе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова, в том числе при поддержке президента. В их числе – научный проект "СИЛА" – синхротрон 4 поколения плюс лазер. Это материаловедческая установка, с помощью которой возможно будет видеть структуру вещества и процессы на атомарном уровне. Он нужен для разработки новых лекарств и вакцин, материалов для биотехнологий, авиастроения, машиностроения и т.д.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)МедицинаКурчатовский институтМихаил Ковальчук
 
 
