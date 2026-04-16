В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося сбыть кокаин

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося организовать сбыт наркотиков, изъято 4 килограмма кокаина на 70 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Четыре килограмма кокаина, то есть около восьми тысяч разовых доз. Именно такую партию изъяли из незаконного оборота мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с полицейскими из Московской области и городского округа Солнечногорск. Задержан житель Подмосковья, который пытался организовать сбыт запрещенного вещества в столичном регионе", - написала она в своем канале на платформе Max.
По данным Волк, предварительно установлено, что злоумышленник был сбытчиком в одном из наркомагазинов в интернете. В течение нескольких месяцев он выполнял указания анонимного куратора, с которым общался через мессенджер.
"Стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке оценивается в 70 млн рублей", - отметила она.
Волк добавила, что в доме злоумышленника обнаружен и изъят предмет, схожий с огнестрельным оружием, а также патроны. Изъятое направлено на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств.
