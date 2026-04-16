В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося сбыть кокаин

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося организовать сбыт наркотиков, изъято 4 килограмма кокаина на 70 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк добавила, что в доме злоумышленника обнаружен и изъят предмет, схожий с огнестрельным оружием, а также патроны. Изъятое направлено на экспертизу.