Обучение фельдшеров-стоматологов возобновили в Костромской области

КОСТРОМА, 16 апр – РИА Новости. Фельдшеров-стоматологов вновь готовят в Костромской области после длительного перерыва, с будущими медиками встретился губернатор региона Сергей Ситников, сообщает областная администрация.

Отмечается, что в 2010 году в России было прекращено обучение по программе "фельдшер-стоматолог" в образовательных учреждениях среднего звена — готовить таких специалистов стали исключительно на базе вузов. Это привело к дефициту зубных врачей в малых городах и сельской местности.

Ситников неоднократно поднимал вопрос о необходимости возобновления подготовки фельдшеров-стоматологов в системе среднего профессионального образования на совещаниях и встречах различного уровня. Инициатива главы региона была услышана, подчеркивают в обладминистрации. Год назад Минздрав РФ принял решение о восстановлении образовательного стандарта "фельдшер-стоматолог" в системе среднего профобразования.

"Костромская область незамедлительно начала прием на новую специальность - фактически в середине учебного года были уже набраны первые группы. Сегодня в Костромском областном медицинском колледже обучаются 33 студента-целевика первого и второго курсов", - говорится в сообщении.

Для качественной подготовки кадров на базе поликлиники оборудован специализированный кабинет. С привлечением областных и внебюджетных средств приобретено оборудование на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, включая стоматологические установки, тренажеры с компрессорами, фантомы головы и симуляторы. Оснащение полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

Глава региона на встрече со студентами и их преподавателями обсудил качество обучения и планы по трудоустройству. Ему рассказали, что первые выпускники набора 2025 года получат квалификацию "фельдшер стоматологический" уже в 2028 году и приступят к работе в медицинских организациях региона.