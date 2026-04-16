Рейтинг@Mail.ru
Обучение фельдшеров-стоматологов возобновили в Костромской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
22:07 16.04.2026
Обучение фельдшеров-стоматологов возобновили в Костромской области

Стоматолог смотрит снимок полости рта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 16 апр – РИА Новости. Фельдшеров-стоматологов вновь готовят в Костромской области после длительного перерыва, с будущими медиками встретился губернатор региона Сергей Ситников, сообщает областная администрация.
Отмечается, что в 2010 году в России было прекращено обучение по программе "фельдшер-стоматолог" в образовательных учреждениях среднего звена — готовить таких специалистов стали исключительно на базе вузов. Это привело к дефициту зубных врачей в малых городах и сельской местности.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил костромской дом ребенка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Костромская область расширит систему реабилитации особенных детей
7 апреля, 20:04
Ситников неоднократно поднимал вопрос о необходимости возобновления подготовки фельдшеров-стоматологов в системе среднего профессионального образования на совещаниях и встречах различного уровня. Инициатива главы региона была услышана, подчеркивают в обладминистрации. Год назад Минздрав РФ принял решение о восстановлении образовательного стандарта "фельдшер-стоматолог" в системе среднего профобразования.
"Костромская область незамедлительно начала прием на новую специальность - фактически в середине учебного года были уже набраны первые группы. Сегодня в Костромском областном медицинском колледже обучаются 33 студента-целевика первого и второго курсов", - говорится в сообщении.
Для качественной подготовки кадров на базе поликлиники оборудован специализированный кабинет. С привлечением областных и внебюджетных средств приобретено оборудование на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, включая стоматологические установки, тренажеры с компрессорами, фантомы головы и симуляторы. Оснащение полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.
Глава региона на встрече со студентами и их преподавателями обсудил качество обучения и планы по трудоустройству. Ему рассказали, что первые выпускники набора 2025 года получат квалификацию "фельдшер стоматологический" уже в 2028 году и приступят к работе в медицинских организациях региона.
"Нам нужны кадры со средним образованием стоматологов, которые могли бы работать в малых районах, в районных центрах, в сельской местности. Потому что, будем честны, специалистов с высшим образованием в этих местах найти достаточно сложно", - подчеркнул Ситников.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Социально значимые проекты костромской молодежи получат поддержку области
26 февраля, 18:22
 
Костромская областьОбществоРоссияКостромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала