План Макрона о миссии в Ормузском проливе неосуществим, заявила Захарова

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона о миссии по восстановлению судоходства через Ормузский пролив неосуществим в своем заявленном виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Такая тактика дает, мне кажется, уже все понимают – обратный эффект. За французской дипломатией скорее закрепляется репутация игрока, проводящего международные встречи ради встречи, а то и для просто обыкновенного пиара", - заключила она.