План Макрона о миссии в Ормузском проливе неосуществим, заявила Захарова

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона о миссии по восстановлению судоходства через Ормузский пролив неосуществим в своем заявленном виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Макрон заявил 9 марта, что Париж занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонительного" характера с участием европейских и неевропейских государств для обеспечения безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
"Очевидно, что в таком виде это недееспособный проект. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что для Парижа главное не реализовать инициативу во благо, а просто опубличить очередную какую-то мысль, если это можно назвать мыслью, и использовать эти круги по воде в собственных интересах", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Париж не согласовывает свой план со сторонами конфликта на Ближнем Востоке, включая в первую очередь с Ираном. При этом она обратила внимание, что ни один региональный кризис последних лет не обходится без комментария Макрона, озвучивающего некие прорывные планы, которые, однако, не приносят никаких практических результатов и никому не помогают.
"Такая тактика дает, мне кажется, уже все понимают – обратный эффект. За французской дипломатией скорее закрепляется репутация игрока, проводящего международные встречи ради встречи, а то и для просто обыкновенного пиара", - заключила она.