"Ребята смеялись": главный тренер сборной России оценил возвращение флага - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
13:53 16.04.2026 (обновлено: 13:58 16.04.2026)
"Ребята смеялись": главный тренер сборной России оценил возвращение флага

Тренер Станоевич: российские ватерполисты счастливы возвращению флага

© Фото : соцсети ФВПР
Российские ватерполисты
© Фото : соцсети ФВПР
Российские ватерполисты. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
  • Деян Станоевич, главный тренер сборной России по водному поло, заявил, что команда счастлива от возвращения флага и гимна.
  • Станоевич отметил, что у российских ватерполистов есть потенциал и большие перспективы, но необходимо много работать.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер сборной России по водному поло Деян Станоевич заявил РИА Новости, что команда счастлива от возвращения флага и гимна, а также отметил, что у российских ватерполистов большие перспективы.
В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
"На Мальте мы узнали, что нам вернули флаг и гимн. Я увидел, насколько ребята были радостные, они смеялись. Было очень много эмоций", - сказал Станоевич.
"Было важно увидеть уровень нашей команды. Посмотрели, как играют Черногория, Франция, Грузия, Румыния, команды, которые имеют высокий уровень. Важно было осознать, где мы и сколько шагов необходимо сделать, чтобы приблизиться к ним. Потенциал есть стопроцентно, но нам надо очень много работать. Я остался доволен после того, что увидел сейчас, у нас большая перспектива", - добавил он.
Участник сборной России по водному поло - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами
13 апреля, 16:12
 
