"Ребята смеялись": главный тренер сборной России оценил возвращение флага

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер сборной России по водному поло Деян Станоевич заявил РИА Новости, что команда счастлива от возвращения флага и гимна, а также отметил, что у российских ватерполистов большие перспективы.
В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
"На Мальте мы узнали, что нам вернули флаг и гимн. Я увидел, насколько ребята были радостные, они смеялись. Было очень много эмоций", - сказал Станоевич.
"Было важно увидеть уровень нашей команды. Посмотрели, как играют Черногория, Франция, Грузия, Румыния, команды, которые имеют высокий уровень. Важно было осознать, где мы и сколько шагов необходимо сделать, чтобы приблизиться к ним. Потенциал есть стопроцентно, но нам надо очень много работать. Я остался доволен после того, что увидел сейчас, у нас большая перспектива", - добавил он.