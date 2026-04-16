Парфенчиков: повысили эффективность лечения гепатита C и онкологии

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Эффективность лечения гепатита С в Карелии достигла 97%, улучшились и показатели лечения онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения, сообщил глава республики Артур Парфенчиков, выступая в четверг перед депутатами Заксобрания с отчетом о работе правительства.

По его словам, которые приводит пресс-служба главы республики, этому способствовали, в частности, закупки дополнительных лекарств для этих категорий больных.

"Мы делаем все, чтобы качественная помощь была доступна каждому жителю республики, где бы он ни жил. Строим медучреждения там, где людям нужна помощь рядом с домом. В прошлом году возвели девять ФАПов и восемь врачебных амбулаторий. В этом году открыли еще два — в поселках Колово и Кубово Пудожского района, уже получили лицензии. А всего с 2018 года построили 68 объектов: 56 ФАПов и 12 амбулаторий. Закупили более 400 единиц современного оборудования, в том числе реабилитационного. Это помогает выявлять болезни на ранних стадиях", - сказал Парфенчиков.

В 2025 году на реализацию мероприятий нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" направили 1,68 миллиарда рублей.

"Построили поликлинику в микрорайоне Кукковка Петрозаводска, открыли после реконструкции детскую поликлинику в Сегеже. Строим хирургический корпус Республиканской больницы скорой помощи. Завершаем огромную работу по достройке межрайонной больницы на Древлянке — уже идут испытания оборудования. Я рассчитываю, что в третьем квартале мы введем объект в эксплуатацию, - добавил глава Карелии.

Что же касается кадрового обеспечения, то в 2025 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в регион приехали на работу 67 специалистов. По целевым договорам учатся 946 человек, из них 709 — в медицинских вузах. В прошлом году в медучреждения трудоустроились 125 "целевиков".