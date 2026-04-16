Парфенчиков объявил о рекордном вводе жилья в Карелии за 35 лет

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Карелии в 2025 году было построено 340 тысяч квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем за последние 35 лет, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

В ходе выступления в четверг перед депутатами Законодательного Собрания с отчетом о работе правительства Парфенчиков добавил, что в феврале текущего года Карелия вошла в число лидеров среди регионов северо-запада России по количеству сделок на рынке новостроек.

"Число сделок на первичном рынке увеличилось на 30% в годовом исчислении. При этом средняя стоимость квадратного метра в новостройках республики за год выросла всего на 3%. Это один из самых низких показателей на северо-западе", - привели в пресс-службе главы республики его слова.

Парфенчиков также сообщил, что правительство Карелии активно работает над увеличением количества выделяемых жителям земельных участков под ИЖС. За прошлый год их предоставлено почти 3600, что на 42% превышает показатель предыдущего года. Более 300 участков получили многодетные семьи и герои специальной военной операции.

В целом объем строительства индивидуальных домов с 2017 года вырос в три раза и достиг 65% от общего ввода жилья в Карелии. Это выше общероссийских показателей. В минувшем году построено 2190 частных домов.

"Стимулирование индивидуального жилищного строительства — это ключевое направление правительства, которое позволяет решать многие важные задачи: увеличивать градостроительный потенциал, улучшать жилищные условия, а также способствует повышению рождаемости, что является одной из ключевых демографических задач", - подчеркнул Парфенчиков.

Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в 2025 году из ветхих домов площадью 43 тысячи квадратных метров в Карелии переселили 963 семьи. До конца этого года в новые квартиры переедут еще порядка 620 семей. Кроме того, добавил Парфенчиков, сегодня Карелия входит в число лучших регионов по внедрению механизма комплексного развития территорий (КРТ), который способствует привлечению внебюджетных средств на расселение аварийного жилья, ускоряет процесс переселения граждан и улучшает облик города.