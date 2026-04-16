Сенатор предложил установить в Калининграде памятник Рюрику

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил установить в центре Калининграда памятник Рюрику.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков рассказал РИА Новости, что считает необходимым установить в центре Калининграда памятник Рюрику, первому правителю Руси и основателю династии Рюриковичей.

"Сегодня в рамках Балтийского культурного форума в ходе обсуждения основ национального мировоззрения с (помощником президента России- ред.) Владимиром Ростиславовичем Мединским и (руководителем Национального центра исторической памяти при президенте России - ред.) Еленой Петровной Малышевой предложил установить в центре Калининграда памятник Рюрику - основателю Российского государства", - сказал сенатор.

Он отметил, что калининградская земля хранит следы русского присутствия, возникшие задолго до появления Тевтонского ордена.

"Можно спорить о том, бывал ли здесь сам Рюрик - это задача историков. Но абсолютно очевидно одно: задолго до Тевтонского ордена славяне активно общались и торговали с пруссами. История Руси и этих земель связана уже тысячелетие", - отметил Шендерюк-Жидков