19:56 16.04.2026 (обновлено: 20:06 16.04.2026)
Сенатор предложил установить в Калининграде памятник Рюрику

Калининград. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил установить в центре Калининграда памятник Рюрику.
  • По мнению сенатора, установка памятника станет важным напоминанием о великой и славной истории Отечества.
  • Шендерюк-Жидков отметил, что калининградская земля хранит следы русского присутствия, возникшие задолго до появления Тевтонского ордена.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков рассказал РИА Новости, что считает необходимым установить в центре Калининграда памятник Рюрику, первому правителю Руси и основателю династии Рюриковичей.
"Сегодня в рамках Балтийского культурного форума в ходе обсуждения основ национального мировоззрения с (помощником президента России- ред.) Владимиром Ростиславовичем Мединским и (руководителем Национального центра исторической памяти при президенте России - ред.) Еленой Петровной Малышевой предложил установить в центре Калининграда памятник Рюрику - основателю Российского государства", - сказал сенатор.
Он отметил, что калининградская земля хранит следы русского присутствия, возникшие задолго до появления Тевтонского ордена.
"Можно спорить о том, бывал ли здесь сам Рюрик - это задача историков. Но абсолютно очевидно одно: задолго до Тевтонского ордена славяне активно общались и торговали с пруссами. История Руси и этих земель связана уже тысячелетие", - отметил Шендерюк-Жидков.
Сенатор добавил, что установка памятника Рюрику в Калининграде станет важным напоминанием "о великой и славной истории нашего Отечества".
