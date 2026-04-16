Рейтинг@Mail.ru
Оверчук поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 16.04.2026
Оверчук поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

© Фото : МИД РоссииЭвакуация российских специалистов с АЭС "Бушер" в Иране
Эвакуация российских специалистов с АЭС "Бушер" в Иране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Алексей Оверчук выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации россиян из Ирана.
  • Он отметил содействие Азербайджана в доставке гуманитарных грузов для иранского народа.
  • Несмотря на выходные дни по случаю праздника Навруз, азербайджанская сторона помогла эвакуировать более 500 российских граждан и доставить в Иран медикаменты и продукты питания.
ЗАНГЕЛАН (Азербайджан), 16 апр - РИА Новости. Москва благодарна Баку за оказанную помощь в эвакуации российских граждан из Ирана и доставки российских гуманитарных грузов для иранского народа, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Хотел бы, прежде всего, поблагодарить руководство Азербайджанской Республики и президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича Алиева за содействие и помощь, оказанную при эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан и доставки российских гуманитарных грузов для иранского народа", - сказал он в ходе заседания азербайджанско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Оверчук отметил, что несмотря на выходные дни по случаю праздника Навруз, азербайджанская сторона оказала все необходимое содействие в эвакуации более 500 российских граждан, а также доставки в Иран медикаментов и продуктов питания.
Эвакуация российских специалистов с АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Операция по эвакуации российских специалистов с АЭС "Бушер" завершилась
15 апреля, 04:10
 
В миреИранАзербайджанМоскваАлексей Оверчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала