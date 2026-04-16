Оверчук поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

ЗАНГЕЛАН (Азербайджан), 16 апр - РИА Новости. Москва благодарна Баку за оказанную помощь в эвакуации российских граждан из Ирана и доставки российских гуманитарных грузов для иранского народа, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Хотел бы, прежде всего, поблагодарить руководство Азербайджанской Республики и президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича Алиева за содействие и помощь, оказанную при эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан и доставки российских гуманитарных грузов для иранского народа", - сказал он в ходе заседания азербайджанско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.