Овчинский: "Макет Москвы" приглашает на исторические экскурсии 18 апреля
10:13 16.04.2026
Овчинский: "Макет Москвы" приглашает на исторические экскурсии 18 апреля

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Интерактивные мероприятия, приуроченные к Международному дню памятников и исторических мест, организуют в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 18 апреля, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Получасовые экскурсии запланированы 18 апреля на 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, после чего гостям павильона предложат проверить знания о столице в викторинах, уточнили в департаменте градостроительной политики. Москвичи, кроме того, смогут увидеть светотехнические представления, сеансы будут повторяться каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.
"Мы хотим, чтобы гости не просто смотрели на макет столицы, а по-настоящему чувствовали связь с городом, понимали, как он развивался и чем живет сегодня. Нам важно показать, что за каждым зданием и памятником стоит своя история, события и люди. Интерактивный формат помогает вовлечь гостей, сделать знакомство с городом запоминающимся", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Для посетителей выставочного центра, которые запланируют визит на 18 апреля, подготовлена экскурсия по макету центральной части Москвы, во время которой гости познакомятся с историей создания известных памятников и архитектурных объектов города, узнают об их месте в жизни столицы и актуальной роли, отметил руководитель департамента.
Особенно много внимания, как уточнил министр, экскурсоводы уделяют программе реновации, благодаря реализации которой с 2018 года в городе построили свыше 7,9 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить около 1,6 тысячи многоквартирных домов старого жилфонда.
Павильон "Макет Москвы" открыт для бесплатного посещения ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.
Владислав Овчинский, Москва, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
 
 
