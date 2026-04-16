Рейтинг@Mail.ru
США приветствуют помощь других стран в Ормузском проливе, заявил Хегсет - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 16.04.2026
США приветствуют помощь других стран в Ормузском проливе, заявил Хегсет

© REUTERS / Nathan Howard — Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пит Хегсет заявил, что США будут приветствовать помощь других стран в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты будут приветствовать присоединение других стран к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил глава американского министерства войны Пит Хегсет.
"Мы должны жить в мире, где другие страны, а не только Соединенные Штаты, могут защищать водные пути... Мы верим, что так и будет, и мы будем рады присоединению других стран", - сказал Хегсет в ходе брифинга.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В миреОрмузский проливВашингтон (штат)Пит ХегсетВоенно-морские силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала