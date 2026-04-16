США приветствуют помощь других стран в Ормузском проливе, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты будут приветствовать присоединение других стран к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил глава американского министерства войны Пит Хегсет.
"Мы должны жить в мире, где другие страны, а не только Соединенные Штаты, могут защищать водные пути... Мы верим, что так и будет, и мы будем рады присоединению других стран", - сказал Хегсет в ходе брифинга.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.