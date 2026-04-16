В Оренбургской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских

УФА, 16 апр - РИА Новости. Все трое пострадавших полицейских в Оренбургской области находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Ранее полиция сообщила, что один полицейский погиб, трое ранены в результате нападения мужчины, объявленного в розыск в Оренбуржье. Нападавший скрылся, ведутся его поиски.