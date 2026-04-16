Орбан назвал себя виновным в поражении партии "Фидес" на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Орбан назвал себя виновным в поражении партии "Фидес" на парламентских выборах.
- По его словам, в ходе предвыборной кампании столкнулись два нарратива.
- Премьер Венгрии признал, что послание его оппонента было сильнее.
БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он как председатель партии "Фидес" ответственен за её поражение на парламентских выборах.
"Я как председатель партии... Я могу сказать только самое лучшее о людях, с которыми я работал в этой кампании. И они ни за что не несут ответственности, потому что хорошо работали, боролись за правое дело, с благими намерениями и много трудились", - заявил Орбан в интервью порталу Patriota, отвечая на вопрос, кто виноват в поражении партии "Фидес" на выборах.
"Мы говорили, что надвигаются большие проблемы. Давайте не будем сворачивать с проторенной дороги, перемены опасны. Давайте продолжим начатую работу. Другое послание заключалось в том, что перемены необходимы, и если они произойдут, ваша жизнь станет лучше, потому что нынешние правящие партии в основном и являются причиной проблем. Давайте избавимся от них, и жизнь станет лучше. Вопрос был в том, чье послание было сильнее. И я должен признать, что послание оппонента было сильнее", - добавил Орбан.
Премьер Венгрии пожелал тем, кто надеялся, что "после перемен их жизнь станет легче и они получат лучшее правительство", чтобы их надежды сбылись. Он добавил, что если бы знал заранее конечный результат, то строил бы кампанию по-другому.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.