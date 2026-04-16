МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Одноклассники запустили новый раздел "Сегодня". Это ежедневный дайджест, в котором пользователи в один клик получают подборку самой важной и полезной информации на день

Раздел "Сегодня" учитывает местоположение и часовой пояс пользователей, формируя персонализированные подборки ключевых событий и материалов. В нем собраны ежедневно обновляемые сервисы, среди которых: прогноз погоды, новости, телепрограмма. В новостном блоке — региональная и федеральная повестка, а также сводки главных событий. В телепрограмме пользователям доступны ТВ-трансляции, подборки контента и оригинальные шоу, созданные эксклюзивно в ОК при участии популярных авторов платформы.

Кроме того, в разделе можно посмотреть популярные обсуждения и ответы на актуальные вопросы. Появился специальный блок "Праздники", где пользователи видят дни рождения друзей и узнают, какие праздники отмечаются сегодня.

Также пользователям доступен лунный календарь, где можно узнать о благоприятных периодах для работы в саду и огороде и послушать рекомендации в аудиоформате.

"Раздел “Сегодня” создан с учетом потребностей аудитории, которая, согласно нашим внутренним исследованиям, чаще всего заходит в сеть утром –– чтобы изучить прогнозы, новости и полезные подборки. Мы вынесли на первый экран наиболее востребованные сервисы и материалы, чтобы пользователи могли начинать день с актуальной информации в удобном формате. Уже сейчас раздел посещают порядка 2 млн пользователей в день", –комментирует директор по продукту ОК, Александр Москвичев.