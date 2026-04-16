Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники запустили новый раздел "Сегодня"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 16.04.2026

Одноклассники запустили новый раздел "Сегодня"

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Одноклассники запустили новый раздел "Сегодня". Это ежедневный дайджест, в котором пользователи в один клик получают подборку самой важной и полезной информации на день
Раздел "Сегодня" учитывает местоположение и часовой пояс пользователей, формируя персонализированные подборки ключевых событий и материалов. В нем собраны ежедневно обновляемые сервисы, среди которых: прогноз погоды, новости, телепрограмма. В новостном блоке — региональная и федеральная повестка, а также сводки главных событий. В телепрограмме пользователям доступны ТВ-трансляции, подборки контента и оригинальные шоу, созданные эксклюзивно в ОК при участии популярных авторов платформы.
Кроме того, в разделе можно посмотреть популярные обсуждения и ответы на актуальные вопросы. Появился специальный блок "Праздники", где пользователи видят дни рождения друзей и узнают, какие праздники отмечаются сегодня.
Также пользователям доступен лунный календарь, где можно узнать о благоприятных периодах для работы в саду и огороде и послушать рекомендации в аудиоформате.
"Раздел “Сегодня” создан с учетом потребностей аудитории, которая, согласно нашим внутренним исследованиям, чаще всего заходит в сеть утром –– чтобы изучить прогнозы, новости и полезные подборки. Мы вынесли на первый экран наиболее востребованные сервисы и материалы, чтобы пользователи могли начинать день с актуальной информации в удобном формате. Уже сейчас раздел посещают порядка 2 млн пользователей в день", –комментирует директор по продукту ОК, Александр Москвичев.
Также в рамках нового раздела ОК запустили "Колесо призов" — ежедневная активация, в которой могут участвовать пользователи и получать призы от площадки и партнеров.
 
Одноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала