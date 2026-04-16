Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция - РИА Новости, 16.04.2026
12:58 16.04.2026 (обновлено: 13:06 16.04.2026)
Набиуллина: годовая инфляция в России замедлится, когда уйдет январский всплеск

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовая инфляция в РФ замедлится до 4%, когда из расчётов «выйдет всплеск» ценовых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
  • Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год сохранён на уровне 4,5–5,5%.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ замедлится до 4%, когда из расчетов "выйдет всплеск" ценовых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Наш прогноз 4,5-5,5%, он отражает временный всплеск цен в январе этого года в силу налоговых изменений, в силу некоторых других факторов погодных, связанных с ценой на продовольствие", - сказала она на Биржевом форуме Московской биржи.
"Но, по нашему прогнозу, устойчивая инфляция, нас интересует именно устойчивая инфляция, будет около 4% уже во второй половине этого года. А годовая будет около 4%, когда из расчетов выйдет всплеск данных за январь-месяц. Конечно, это действительно важный фактор", - продолжила Набиуллина.
В марте Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил прогноз инфляции на 2026 год в 4,5–5,5%.
