Набиуллина рассказала, когда замедлится годовая инфляция

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ замедлится до 4%, когда из расчетов "выйдет всплеск" ценовых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В марте Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил прогноз инфляции на 2026 год в 4,5–5,5%.