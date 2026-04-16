Набиуллина: Россия впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе - это новая реальность для бизнеса и властей, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса", - заявила Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи.
