Около 450 домов с эркерами отремонтировали в Москве

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 450 домов с эркерами капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках региональной программы капитального ремонта в столице обновили около 450 зданий с эркерами. Это выступающая конструкция фасада, которая может быть частично или полностью остеклена. В архитектуре такие элементы бывают круглыми, прямоугольными или многогранными. Они не только выполняют практическую функцию, но и служат украшением зданий. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как проходили работы в исторических домах с эркерами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2023 году капитально отремонтировали объект на Большом Кисловском переулок, дом 4, строение 1. Специалисты обновили фасад, крышу, подвал и инженерные системы. Для восстановления внешнего облика здания сотрудники Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект, использовали современные отечественные материалы и передовые технологии. Кроме того, в 2024 году отремонтировали шестиэтажное здание по адресу: Октябрьская улица, дом 38, корпус 5. Рабочие провели ряд работ по обновлению фасада.