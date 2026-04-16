Около 450 домов с эркерами отремонтировали в Москве - РИА Новости, 20.04.2026
12:35 16.04.2026 (обновлено: 15:56 20.04.2026)
Около 450 домов с эркерами отремонтировали в Москве

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 450 домов с эркерами капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках региональной программы капитального ремонта в столице обновили около 450 зданий с эркерами. Это выступающая конструкция фасада, которая может быть частично или полностью остеклена. В архитектуре такие элементы бывают круглыми, прямоугольными или многогранными. Они не только выполняют практическую функцию, но и служат украшением зданий. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как проходили работы в исторических домах с эркерами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2023 году капитально отремонтировали объект на Большом Кисловском переулок, дом 4, строение 1. Специалисты обновили фасад, крышу, подвал и инженерные системы. Для восстановления внешнего облика здания сотрудники Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект, использовали современные отечественные материалы и передовые технологии. Кроме того, в 2024 году отремонтировали шестиэтажное здание по адресу: Октябрьская улица, дом 38, корпус 5. Рабочие провели ряд работ по обновлению фасада.
Также в 2025 году капитальный ремонт преобразил жилое здание по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 11. При проведении капитального ремонта специалисты разработали проект, в котором учли все конструктивные особенности и архитектурные решения здания. Так, работы начались с расчистки фасадных поверхностей, затем отремонтировали штукатурный слой и обработали места намокания современным антигрибковым составом. После этого привели в порядок рустованную часть, лепной декор, пояса и карнизы. Стены окрасили в исторические цвета "белая пшеничная мука" и "белый марципан". Кроме того, обновили цоколь, входные группы и водосточную систему.
