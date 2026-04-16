13:50 16.04.2026 (обновлено: 15:54 20.04.2026)
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Исторические газовые фонари Москвы проверили на безопасность и качество свечения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что на аллее Воинской Славы на территории центрального офиса АО "Мосгаз" расположены уникальные действующие газовые фонари. В 2012 году их воссоздали по чертежам ХIХ века, а в 2019 году еще два аналогичных установили возле входа в инженерный центр АО "Мосгаз". Фонари подключены к подземному газопроводу и работают в автоматическом режиме: с наступлением сумерек зажигаются, а с рассветом гаснут.
"Специалисты обследовали газовую систему, чтобы исключить утечку газа. А с помощью автовышек проверили целостность и сохранность калильных колпачков, обеспечивающих горение фонарей и правильность работы автоматической системы безопасности. Кроме того, мастера проконтролировали регулировку зазоров и качество свечения. В завершение промыли и почистили детали фонарей, свет которых теперь будет ярче и теплее", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в 2024 году в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности во дворе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина специалисты АО "Мосгаз" установили две точные копии газовых фонарей XIX века. При их изготовлении использовались безопасные технические решения, которые предварительно прошли экс­пертизу.
