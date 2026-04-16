В Москве в первом квартале обновили более 36 километров водопроводных сетей

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали, построили и отремонтировали более 36 километров водопроводных и канализационных сетей в первом квартале 2026 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В первом квартале этого года уже обновили более 22 километров водопроводных и свыше 14 километров канализационных сетей", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что наибольший объем работ пришелся на технологическое присоединение новых объектов.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости реконструкции. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей. Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.
