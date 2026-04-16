Против судьи Мосгорсуда в отставке Гришина завели дело о нарушении ПДД

18:31 16.04.2026 (обновлено: 18:33 16.04.2026)
Против судьи Мосгорсуда в отставке Гришина завели уголовное дело о нарушении ПДД

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против судьи Мосгорсуда в отставке Дмитрия Гришина возбудили уголовное дело.
  • Гришин подозревается в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
  • В результате ДТП водителю Renault и его супруге причинен тяжкий вред здоровью, сам Гришин не пострадал.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, возбуждено против судьи Мосгорсуда в отставке Дмитрия Гришина, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 апреля 2025 года Гришин передвигался на личном автомобиле Land Rover Freelander II со скоростью 100 километров в час (при разрешенной не более 90 км/ч) по федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы и выехал на встречную полосу. Отмечается, что машина Гришина столкнулась с Renault, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами.
В результате ДТП водителю Renault и его супруге причинен тяжкий вред здоровью, сам Гришин не пострадал. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления.
Отмечается, что полномочия Гришина прекращены в ноябре 2025 года.
ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий ГришинМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
