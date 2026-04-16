Глава Мордовии открыл завод "Световые инновационные системы" в ОЭЗ
12:30 16.04.2026
Глава Мордовии открыл завод "Световые инновационные системы" в ОЭЗ

Артем Здунов открыл предприятие «Световые инновационные системы» в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов открыл первое предприятие в особой экономической зоне - завод "Световые инновационные системы", сообщает пресс-служба главы республики.
"В Мордовии запущено крупное производство опор наружного освещения и светодиодных утилитарных светильников "Световые инновационные системы". Новое предприятие входит в группу компаний "Ардатовский светотехнический завод" и является резидентом особой экономической зоны "Система", - говорится в сообщении.
Предприятие будет выпускать широкий ассортимент продукции, востребованной в различных отраслях: при дорожном строительстве, при благоустройстве городской среды и парков, модернизации транспортной инфраструктуры, спортивного и промышленного освещения. Объем инвестиций в проект превысил 440 миллионов рублей.
"Первый проект, как первый ребенок в семье, это всегда очень важно. В рамках особой экономической зоны мы перезапустили работу светотехнического гиганта всесоюзного масштаба… Нам придется совместно поработать по рынкам сбыта. Это доходы республики, налоги, а следовательно, реализация социальных проектов. Вы делаете линейку светодиодных утилитарных светильников от начала до конца - таких производств в стране не так много. Мы с оптимизмом смотрим на рынок и будем за него бороться", - приводятся в сообщении слова Здунова на открытии предприятия.
Учредитель предприятия "Световые инновационные системы" Владимир Кудашкин отметил, что новый завод создан под аббревиатурой существовавшего ранее завода СИС. Вариант "Световые инновационные системы" был предложен работниками компании. По его словам, название, как и сам завод, соответствуют реалиям светотехнического рынка - двигать вперед не только производство, но и науку. Учредитель СИС подчеркнул также, что нового завода не было бы, если бы не было поддержки главы республики и всей команды Мордовии.
"Текущее производство завода СИС - это первый этап реализации большого инвестпроекта. В 2030 году планируется запуск второго этапа – создание производства листовых гранёных и круглоконических опор. Это позволит предприятию значительно расширить ассортимент продукции и укрепить свои позиции на рынке", - подчеркивается в сообщении.
