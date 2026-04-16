В Молдавии объявили командование ОГРВ в Приднестровье нежелательными лицами

КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено нежелательными лицами, поскольку эти лица незаконно находятся на территории Молдавии и должны быть высланы, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.