23:34 16.04.2026 (обновлено: 23:41 16.04.2026)
В Молдавии объявили командование ОГРВ в Приднестровье нежелательными лицами

Спикер молдавского парламента Гросу: командование ОГРВ незаконно находится в ПМР

Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено нежелательными лицами, поскольку эти лица незаконно находятся на территории Молдавии и должны быть высланы, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
Ранее СМИ в Молдавии сообщили, что командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, а также его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, вместе с начальником Генерального штаба ОГРВ Маратом Ярулиным и Алексеем Богомоловым были объявлены нежелательными лицами в Молдавии. При этом в министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что нынешний статус российских военных связан с режимом пребывания в Молдавии.
"Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине - российская армия нелегально находится на территории Молдавии. Мы приняли решение признать их нежелательными, как только они попадут на правый берег, мы попросим их отправиться домой", - заявил Гросу.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
