Более 20 актеров сериала "СВОИ" внесли в базу данных "Миротворца"

- Более 20 актёров сериала "СВОИ" внесли в базу данных сайта "Миротворец".
- Поводом стало их участие в сериале о добровольцах, а также съёмки на территории ДНР.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Еще более 20 актеров сериала "СВОИ" (2025) были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В базу были включены Сергей Внуков, Александр Воскресенский, Влад Кунеевский, Александр Сошкин, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра, Мария Воскресенская, Кирилл Ермичев, Мария Афанасьева, Владимир Кирдяшкин, Александр Отраднов, Юлия Кобец, Анатолий Запорожцев, Сергей Калашников, Роман Серёгин, Виталий Свириденко, Иван Немцов, Анна Лысенко, Андрей Полуэктов, Жанна Куприянова, Ярослав Петрашко, Игорь Лебедев.
Персональные данные актеров были опубликованы на сайте в ночь на четверг. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало их участие в сериале о добровольцах "СВОИ" 2025 года выпуска, а также его съемки на территории ДНР.
Ранее в базу "Миротворца" внесли их коллег по сериалу, актеров Алексея Ошуркова Андрея Иванова, Элину Жукову, Максима Сапрыкина, Макса Климку, Алису Прохорову, Егора Губарева и Вячеслава Пронина.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
