Медведев высказался об использовании ИИ в образовании - РИА Новости, 16.04.2026
18:32 16.04.2026 (обновлено: 18:33 16.04.2026)
Медведев высказался об использовании ИИ в образовании

Медведев назвал использование ИИ в образовании огромным вызовом для России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал использование искусственного интеллекта в образовании огромным вызовом для России.
  • По его словам, ИИ может решить многие задачи, но также вызывает опасения.
  • Медведев не исключил, что ИИ в образовании станет основным вызовом, стоящим перед человечеством.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в образовании - это огромный вызов, который стоит перед Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Есть проблема, на которую ни у кого из нас нет ответа, - это использование искусственного интеллекта в образовании. Это реально огромный вызов, который стоит перед страной", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию Народной программы партии.
Он отметил, что искусственный интеллект сегодня может решить многие задачи. По его словам, ИИ - это реальная сила, а с другой стороны - черная дыра.
"Мы неоднократно обсуждали: это, может быть, основной вызов, стоящий перед человечеством", - добавил председатель "Единой России".
