Медведев высказался об использовании ИИ в образовании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев назвал использование искусственного интеллекта в образовании огромным вызовом для России.
- По его словам, ИИ может решить многие задачи, но также вызывает опасения.
- Медведев не исключил, что ИИ в образовании станет основным вызовом, стоящим перед человечеством.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в образовании - это огромный вызов, который стоит перед Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Есть проблема, на которую ни у кого из нас нет ответа, - это использование искусственного интеллекта в образовании. Это реально огромный вызов, который стоит перед страной", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию Народной программы партии.
Он отметил, что искусственный интеллект сегодня может решить многие задачи. По его словам, ИИ - это реальная сила, а с другой стороны - черная дыра.
"Мы неоднократно обсуждали: это, может быть, основной вызов, стоящий перед человечеством", - добавил председатель "Единой России".
Путин рассказал, к чему может привести бездумное использование ИИ
9 декабря 2025, 17:45