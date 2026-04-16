МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский обратил внимание на бессознательную германизацию, которая начиная с 90-х годов проявляется не только в названии населенных пунктов и геральдике Калининградской области, но и в названиях местных брендов.

"Обильно присутствуют кениксбергские мотивы и в повседневной жизни. Я не говорю о том, что надо искоренять германскую культуру, великую культуру великого немецкого народа, там, где это выгодно с точки зрения туризма или исторических мотивов - точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк "старый Кёнигсберг", "кёнигсберский марципан", а не наш марципан?", - отметил Мединский.