22:29 16.04.2026 (обновлено: 22:34 16.04.2026)
Мединский отметил бессознательную германизацию в Калининградской области

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
  • Мединский обратил внимание на бессознательную германизацию в Калининградской области, которая проявляется в названиях населенных пунктов, геральдике и брендах.
  • Мединский отметил, что в геральдической символике муниципалитетов Калининградской области обильно представлены германские элементы.
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский обратил внимание на бессознательную германизацию, которая начиная с 90-х годов проявляется не только в названии населенных пунктов и геральдике Калининградской области, но и в названиях местных брендов.
"В канун 80-летия основания Калининградской области было бы не лишним обратить внимание на некоторые процессы, которые после распада СССР, в 90-е - начале "нулевых", здесь происходили, и то, что мы иногда называем, наверное, бессознательной, но такой ползучей топонимической германизацией", - заявил Мединский в ходе своего выступления на пленарном заседании Балтийского культурного форума.
Он напомнил, что в геральдической символике муниципалитетов Калининградской области "весьма обильно представлены германские элементы": гербы Балтийска и Черняховска являются полной реинкарнацией германских гербов, на гербе Багратионовска присутствуют тевтонские кресты, а также исторические германские элементы встречаются в геральдике и топонимике других населенных пунктов области.
"Обильно присутствуют кениксбергские мотивы и в повседневной жизни. Я не говорю о том, что надо искоренять германскую культуру, великую культуру великого немецкого народа, там, где это выгодно с точки зрения туризма или исторических мотивов - точно переименовывать марципан на русский лад не надо. Но почему коньяк "старый Кёнигсберг", "кёнигсберский марципан", а не наш марципан?", - отметил Мединский.
Он подчеркнул важность объективного отношения к истории: действительно, на протяжении многих лет немецкий город Кенигсберг входил в состав Пруссии, а затем Германии, но русский город Калининград, построенный почти с нуля, в состав Германии "никогда в него не входил, и никогда входить не будет". По словам Мединского, "эти исторические флешбеки" должны оставаться уделом специалистов и "несознательно в общественное сознание не внедряться".
Помимо исправления казусов в геральдике и топонимики он призвал обратить внимание на создание музейных экспозиций, посвященных взятию немецкого Кенигсберга советскими войсками, организовать в Калининграде выставку разбитой немецкой техники.
"Тевтонские кресты гораздо уместнее смотрятся на сожженных танках, а не на гербах наших русских городов", - заключил Мединский.
Балтийский культурный форум 2026 проходит в Светлогорске Калининградской области с 16 по 18 апреля.
