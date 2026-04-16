Алиханов рассказал о механизмах борьбы с контрафактом на маркетплейсах
12:13 16.04.2026 (обновлено: 12:20 16.04.2026)
Алиханов рассказал о механизмах борьбы с контрафактом на маркетплейсах

Краткий пересказ ИИ
  • Крупнейшие маркетплейсы России интегрируют в свои цифровые сервисы систему маркировки для борьбы с контрафактом, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
  • Ozon и Wildberries уже приняли на себя подобные обязательства.
  • С октября 2026 года продукция, продаваемая через маркетплейсы, должна соответствовать всем требованиям по качеству и быть промаркирована.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Крупнейшие маркетплейсы России уже интегрируют в свои цифровые сервисы систему маркировки, что позволяет бороться с контрафактом на онлайн-площадках, рассказал глава Минпромтога РФ Антон Алиханов.
"Крупнейшие маркетплейсы – Ozon, Wildberries – они уже приняли на себя обязательства опережающие по работе с системой маркировки. Они интегрируют свои цифровые системы с системой маркировки, другими государственными информсистемами. И это позволяет нам и им вместе с нами бороться с контрафактом и с продажей этого контрафакта на их площадках. Вообще наша задача – это сделать маркетплейсы полностью свободными от контрафакта", - сказал министр в интервью ИС "Вести".
Он отметил, что с октября 2026 года за счет такой интеграции продукция, которая продается через маркетплейсы, должна соответствовать всем требованиям по качеству, в том числе быть промаркирована.
