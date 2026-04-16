Алиханов рассказал о механизмах борьбы с контрафактом на маркетплейсах

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Крупнейшие маркетплейсы России уже интегрируют в свои цифровые сервисы систему маркировки, что позволяет бороться с контрафактом на онлайн-площадках, рассказал глава Минпромтога РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что с октября 2026 года за счет такой интеграции продукция, которая продается через маркетплейсы, должна соответствовать всем требованиям по качеству, в том числе быть промаркирована.