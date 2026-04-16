Экс-совладелец шахты "Листвяжная" скрылся от судебного преследования - РИА Новости, 16.04.2026
08:17 16.04.2026 (обновлено: 08:27 16.04.2026)
Экс-совладелец шахты "Листвяжная" скрылся от судебного преследования

Бывший совладелец шахты "Листвяжная" избегает явки в правоохранительные органы

Владимир Гридин. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Разыскиваемому бывшему совладельцу шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимиру Гридину известно о расследуемом уголовном деле в отношении него, однако он избегает явки в правоохранительные органы, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"В настоящий момент Гридину достоверно известно о том, что в отношении него расследуется уголовное дело, однако ни в орган предварительного расследования, ни в суд он не явился", - говорится в документе.
Как следует из материалов, дело возбуждено при наличии к тому поводов и оснований, порядок заочного привлечения Гридина в качестве обвиняемого не был нарушен. Уточняется, что объявление бизнесмена в розыск является обоснованным.
Согласно материалам, Гридина впервые объявили в международный розыск 1 октября 2024 года, а 11 декабря 2025 года следователи вынесли новое постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.
Гридин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск по статье УК о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), в России ему грозит до 10 лет заключения. Один из участников процесса ранее сообщил РИА Новости, что фигурант вину не признает.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пятеро из них погибли. Основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев, бывшие гендиректор и технический директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и Антон Якутов в 2025 году были осуждены за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями.
Гридин - бизнесмен, бывший депутат Госдумы и экс-совладелец "Листвяжной". По данным ряда СМИ, вскоре после трагедии он с семьей уехал в Монако.
