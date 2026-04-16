Четыре гола "Реалу" и скандальное удаление: "Бавария" идет за Сафоновым - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
00:20 16.04.2026 (обновлено: 12:26 16.04.2026)
Четыре гола "Реалу" и скандальное удаление: "Бавария" идет за Сафоновым

"Бавария" снова победила "Реал" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

© Соцсети клубаГарри Кейн
© Соцсети клуба
© Соцсети клуба
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Немецкая "Бавария" вновь победила мадридский "Реал" и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт фиксирует исторический успех мюнхенских звезд, которые, трижды отыгрываясь по ходу ответного противостояния, с пятой попытки одолели "королевский клуб" в главном клубном турнире Старого Света.

Битва статистических фактов

Главный из которых звучит так: в четырех последних двухматчевых противостояниях "Реал" неизменно выбивает мюнхенцев из ЛЧ. В последний раз "Бавария" смогла пройти "королей" в 2012 году, и после того успеха, одним из творцов которого был нынешний капитан немцев Мануэль Нойер, как отрезало. Полное доминирование "Реала".
Что ж, есть чем ответить и симпатизирующим "красным":
  • в текущем сезоне ЛЧ "Бавария" выиграла все пять встреч на "Альянц Арене";
  • как не упомянуть первую битву в Мадриде, в которой "Бавария" впервые победила на "Сантьяго Бернабеу" аж с 2001 года. Немецкая машина могла покинуть Испанию с двумя безответными мячами в активе, однако "сливочных" в игре оставил Килиан Мбаппе — 1:2;
  • противостояние, главным героем которого стал 40-летний вратарь Нойер, поразило еще и тем, что в последний раз "Бавария" выходила победительницей из матча с "Реалом" в том самом апреле 2012-го.
Килиан Мбаппе и Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Сумасшедшее начало встречи!

Так нахваливали Мануэля, а он "привез" уже на 35-й секунде. Чемпион мира 2014 года в своих лучших традициях далеко вышел из ворот и отдал ужасный пас на защитника — мяч перехватил Арда Гюлер и метров с тридцати отправил его в пустые ворота. Это самый быстрый гол в ЛЧ в истории "сливочных". Которые, кстати, вышли на этот матч Лиги чемпионов без единого испанца в стартовом составе (такого никогда не было).
Похоже, стареет великий Нойер. Не так часто наказывают самого известного вратаря-гонялу за походы к центру поля. Сразу вспоминается шедевр Деяна Станковича: в 2011 году серб в футболке "Интера" закинул за шиворот Ману тоже на первой минуте. Мистика!
"Баварию" такое начало не шокировало — "ответка" прилетела быстро, когда Александр Павлович удачно замкнул подачу с углового. И тут плохо играет голкипер: подменяющий травмированного Тибо Куртуа украинец Андрей Лунин позволил продавить себя соперникам и не дотянулся до мяча. 1:1 уже на шестой минуте.

Голевая феерия продолжилась

К перерыву команды забили еще три. Долго Мбаппе штурмовал штрафную хозяев — француза успешно обезвреживали. Но вот с ударом Гюлера со штрафного справиться не удалось. Мяч пролетел над стенкой и нырнул в угол, не выручил Нойер — вновь "Реал" впереди! И вновь ненадолго: на 38-й минуте Гарри Кейн остался один в штрафной мадридцев, обработал мяч и разложил Лунина и "круглого" по разным углам.
© Соцсети клубаАрда Гюлер
Арда Гюлер - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Соцсети клуба
Арда Гюлер
Непонятно, почему "Бавария", возглавляемая Венсаном Компани (в прошлом — прославленным защитником "Манчестер Сити" и сборной Бельгии), не могла перестроиться на оборонительную тактику. Однако "Реал" забил еще: сначала Винисиус Жуниор попал в перекладину, а затем Мбаппе вышел один на один и забил 15-й мяч в 12 матчах нынешней ЛЧ.

Казнь "королей"

Не просел темп игры, да и зрелищность сохранилась во втором тайме. Луис Диас имел отличную возможность сравнять — его защитник накрыл, а Майкл Олисе не смутил Лунина двумя дальними ударами. Моменты у "Реала" были покруче, но Федерико Вальверде и Мбаппе не смогли упрочить преимущество мадридцев. В случае с выстрелом Килиана замечательную реакцию продемонстрировал Нойер, реабилитировавшись за "привоз" в дебюте.
Все шло к двум экстра-таймам в неравных составах: Эдуарду Камавинга менее чем за десять минут получил две желтые карточки (второй "горчичник" — глупейший, за то, что не отдавал мяч оппонентам) и оставил мадридцев вдесятером. Но дополнительного времени не случилось — на 89-й минуте Диас положил в дальний угол благодаря рикошету и свел "Альянц Арену" с ума. "Реал" раскрылся и получил четвертый от Олисе — безумные 4:3 после финального свистка и 6-4 по итогу.
Лига чемпионов УЕФА
15 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бавария
4 : 3
Реал Мадрид
06‎’‎ • Александар Павлович
(Йозуа Киммих)
38‎’‎ • Гарри Кейн
(Дайо Упамекано)
89‎’‎ • Луис Диас
(Джамал Мусиала)
90‎’‎ • Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
01‎’‎ • Арда Гюлер
29‎’‎ • Арда Гюлер
42‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
© REUTERS / Kai PfaffenbachФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Футболисты "Баварии"

История свершилась

С пятой попытки "Бавария" прорвалась через мадридский заслон! И вышла на "Пари Сен-Жермен". Нас ждет скрытый финал потрясающей Лиги чемпионов. А вот "Реал", который взбесился из-за удаления Камавинга (вторую красную получил Гюлер уже после встречи за споры), ждет разбор полетов и поиск нового тренера. Сомневаемся, что Альваро Арбелоа оставят во главе "королевского клуба", снова провалившегося в ЛЧ.

Кто еще в полуфинале?

  • "АРСЕНАЛ" (Англия)
Дела у "канониров" в Английской премьер-лиге (АПЛ) близки к катастрофе. Громадный отрыв от "Манчестер Сити" в золотой гонке почти растерян — впереди кульминация сражения за золото, которого на "Эмирейтс" не видели с 2004 года. ЛЧ для Микеля Артеты и его футболистов — отдушина, где над "Арсеналом" не насмехаются, а пока что хвалят. В среду лондонцы после тяжелой выездной победы в Германии (единственный гол в самой концовке) снова не дали забить леверкузенскому "Байеру", да и сами не отличились. Унылые нули на Туманном Альбионе на фоне настоящего триллера в Германии.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Арсенал" по-прежнему не знает горечи поражений.
© REUTERS / Hannah McKayЭпизод матча ЛЧ "Арсенала" против "Спортинга"
Эпизод матча ЛЧ Арсенала против Спортинга - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Эпизод матча ЛЧ "Арсенала" против "Спортинга"
  • "ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН" (Франция)
Действующий победитель Лиги чемпионов уверенно идет навстречу второму "ушастому" трофею кряду. Вслед за "Челси" команда Луиса Энрике грохнула в четвертьфинале еще один английский клуб — "Ливерпуль". Причем шансов у чемпионов Англии не было совсем: и на выезде, и дома мерсисайдцы получили по два безответных мяча и лишились возможности зацепиться хоть за один трофей в сезоне-2025/26. Для тренера "красных" Арне Слота это приговор.
Ну а мы лишний раз порадуемся за вратаря парижан Матвея Сафонова! Первый номер сборной России отстоял на ноль три встречи ЛЧ кряду и теперь станет первым отечественным голкипером, который сыграет в полуфинале главного клубного турнира Европы.
  • "АТЛЕТИКО" (Испания)
Банда Диего Симеоне продолжает кошмарить "Барселону" и теперь идет за "Арсеналом". За последние 12 лет "матрасники" уже третий раз выбивают "сине-гранатовых" из Лиги чемпионов: в 2014-м и 2016-м каталонцы проиграли на стадии четвертьфинала — аналогичная история произошла и в этом розыгрыше турнира. Каталонцы уступили дома со счетом 2:0, однако на выезде дали бой мадридцам, и не хватило всего одного гола до перевода встречи в дополнительное время.
Отметим, что оба матча сопровождались судейскими скандалами, вызванными удалениями в составе "Барсы" и другими неоднозначными решениями арбитров, а также странными жалобами тренерского штаба "сине-гранатовых" на высоту газона на домашней арене "Атлетико"… В общем, футбольная драма.
Осталось пять решающих матчей

  • 28 апреля, вторник:
"ПСЖ" — "Бавария"
  • 29 апреля, среда:
"Атлетико" — "Арсенал"
  • 5 мая, вторник:
"Бавария" — "ПСЖ"
  • 6 мая, среда:
"Арсенал" — "Атлетико"
Все матчи полуфинальной стадии начнутся в 22:00 по московскому времени. Что касается решающего противостояния Лиги чемпионов, то оно пройдет 30 мая на "Пушкаш Арене" города Будапешт (19:00 мск).
