В Кузбассе прокомментировали исчезновение Героя России

КЕМЕРОВО, 16 апр – РИА Новости. Правительство Кузбасса прокомментировало ситуацию с исчезновением в городе Юрге Героя России Алексея Асылханова.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка.
"Возбуждено уголовное дело, в рамках указанного уголовного дела осуществляются поисковые и оперативно-следственные мероприятия в установленном законом порядке. В интересах следствия подробности не разглашаются", – говорится в сообщении правительства.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказала РИА Новости его жена Валерия Асылханова, муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.