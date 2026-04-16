В Кузбассе прокомментировали исчезновение Героя России

17:44 16.04.2026 (обновлено: 17:49 16.04.2026)
© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramГерой России, участник СВО Алексей Асылханов
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов. Архивное фото
  • Правительство Кузбасса прокомментировало ситуацию с исчезновением Героя России Алексея Асылханова.
  • В рамках уголовного дела осуществляются поисковые и оперативно-следственные мероприятия.
  • В интересах следствия подробности не разглашаются.
КЕМЕРОВО, 16 апр – РИА Новости. Правительство Кузбасса прокомментировало ситуацию с исчезновением в городе Юрге Героя России Алексея Асылханова.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка.
"Возбуждено уголовное дело, в рамках указанного уголовного дела осуществляются поисковые и оперативно-следственные мероприятия в установленном законом порядке. В интересах следствия подробности не разглашаются", – говорится в сообщении правительства.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказала РИА Новости его жена Валерия Асылханова, муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
