В Кузбассе прокомментировали исчезновение Героя России

Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка.

Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказала РИА Новости его жена Валерия Асылханова, муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.