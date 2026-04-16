Кумпилов: продолжим создавать комфортную и доступную среду для туристов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Республике Адыгея продолжат уделять внимание созданию комфортной и доступной среды для всех категорий туристов, включая участников СВО, семьи с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

15 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма в России.

"Важно отметить, что по итогам 2025 года Республика Адыгея вошла в число регионов-лидеров по динамике увеличения туристического потока", - написал Кумпилов в своем канале в мессенджере Мах.

Он добавил, что за последние годы региону удалось значительно укрепить позиции, как одного из самых привлекательных направлений для внутреннего туризма.

"Мы видим стабильный рост интереса к нашим горным маршрутам, экотуризму, активному отдыху и семейным путешествиям. Соответственно мы увеличиваем номерной фонд. При этом особое внимание продолжим уделять созданию комфортной и доступной среды для всех категорий туристов, включая участников СВО, семьи с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул Кумпилов.

По его словам, развитие туризма в Адыгее тесно связано с улучшением транспортной доступности, модернизацией гостиничного фонда и поддержкой малого и среднего бизнеса. Этому способствует отраслевой нацпроект "Туризм и гостеприимство".

"Мы активно в нем участвуем, что уже приносит ощутимые результаты. Дальнейшее развитие туризма мы ожидаем и от двух наших стратегически важных проектов – это создаваемые сейчас всесезонный горнолыжный экокурорт "Лагонаки" и многофункциональный туристско-рекреационный парк на Дегуакской поляне. Одновременно продолжаем развивать разные направления туриндустрии", - сообщил глава региона.

Одной из приоритетных задач, поставленных президентом, останется и развитие автотуризма. Кумпилов отметил, что хорошие перспективы открывает событийный и агротуризм. Сегодня бизнесу помогают развивать эти направления.