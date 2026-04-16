11:02 16.04.2026
Кумпилов: продолжим создавать комфортную и доступную среду для туристов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Республике Адыгея продолжат уделять внимание созданию комфортной и доступной среды для всех категорий туристов, включая участников СВО, семьи с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
15 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма в России.
"Важно отметить, что по итогам 2025 года Республика Адыгея вошла в число регионов-лидеров по динамике увеличения туристического потока", - написал Кумпилов в своем канале в мессенджере Мах.
Он добавил, что за последние годы региону удалось значительно укрепить позиции, как одного из самых привлекательных направлений для внутреннего туризма.
"Мы видим стабильный рост интереса к нашим горным маршрутам, экотуризму, активному отдыху и семейным путешествиям. Соответственно мы увеличиваем номерной фонд. При этом особое внимание продолжим уделять созданию комфортной и доступной среды для всех категорий туристов, включая участников СВО, семьи с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул Кумпилов.
По его словам, развитие туризма в Адыгее тесно связано с улучшением транспортной доступности, модернизацией гостиничного фонда и поддержкой малого и среднего бизнеса. Этому способствует отраслевой нацпроект "Туризм и гостеприимство".
"Мы активно в нем участвуем, что уже приносит ощутимые результаты. Дальнейшее развитие туризма мы ожидаем и от двух наших стратегически важных проектов – это создаваемые сейчас всесезонный горнолыжный экокурорт "Лагонаки" и многофункциональный туристско-рекреационный парк на Дегуакской поляне. Одновременно продолжаем развивать разные направления туриндустрии", - сообщил глава региона.
Одной из приоритетных задач, поставленных президентом, останется и развитие автотуризма. Кумпилов отметил, что хорошие перспективы открывает событийный и агротуризм. Сегодня бизнесу помогают развивать эти направления.
"Используем для этого профильный нацпроект и механизмы грантовой поддержки аграриев. Высокую оценку среди жителей и гостей Адыгеи получил Фестиваль адыгейского сыра, который в 2025 году посетило около 70 тысяч человек. Уверен, что предстоящий летний сезон станет для Адыгеи еще одним шагом вперед. Мы готовы предложить гостям безопасный, качественный и разнообразный отдых, соответствующий самым высоким стандартам. Республика продолжит наращивать туристический потенциал, внося значимый вклад в развитие всей отрасли туризма Российской Федерации", - резюмировал глава республики.
