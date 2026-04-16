Прах Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.04.2026
23:20 16.04.2026 (обновлено: 01:39 17.04.2026)
Прах Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Прах Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

© РИА Новости / Василий Малышев | Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая
Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прах Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
  • Родион Щедрин скончался 29 августа 2025 года, пережив Майю Плисецкую на десять лет.
  • По совместному завещанию Плисецкой и Щедрина предполагалось развеять их прах над Россией.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прах балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе Большого театра.
Щедрин скончался 29 августа 2025 года, пережив Плисецкую на десять лет: легендарная балерина ушла из жизни 2 мая 2015 года. Композитор многие годы хранил у себя в Мюнхене прах супруги.
"На Новодевичьем кладбище Москвы прошла церемония захоронения праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина", - говорится в сообщении, опубликованном в канале театра на платформе Max.
Ранее председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский сообщил РИА Новости, что по совместному завещанию Щедрина и Плисецкой предполагалось развеять их прах над Россией.
 
КультураМайя ПлисецкаяОбществоМоскваБольшой театрРодион ЩедринАлександр ЧайковскийМюнхенРоссия
 
 
