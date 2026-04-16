Прах Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прах балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе Большого театра.
"На Новодевичьем кладбище Москвы прошла церемония захоронения праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина", - говорится в сообщении, опубликованном в канале театра на платформе Max.
Ранее председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский сообщил РИА Новости, что по совместному завещанию Щедрина и Плисецкой предполагалось развеять их прах над Россией.