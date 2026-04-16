На Куликовом поле впервые вырастят "историческое" зерно

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В музее-заповеднике "Куликово поле" впервые проведут уникальный эксперимент по высадке исторических сортов зерновых. Ключевая цель — восстановить подлинный агроландшафт, веками формировавшийся на поле, сообщили эксперты на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

На Куликовом поле стартует эксперимент по высадке семян староместных сортов (сорта народной селекции. — Прим. ред.) зерновых культур, предоставленных музею из Вавиловской колллекции, которую хранят и изучают в Федеральном исследовательском центре "Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" (ВИР).

"Несколько сортов овса, пшеницы и ячменя мы передали в этом году для пробного посева на небольших посевных площадях, чтобы отработать агротехнологии возделывания", — рассказала директор центра Елена Хлесткина.

Эксперт также добавила, что условия посева зерен максимально приближены к условиям прошлого, но результаты эксперимента станут известны в конце сезона.

« "Мы надеемся, что наш эксперимент удастся. Мы будем в тесной связи с сотрудниками института. Ну, посеем и посмотрим. Поэтому мы всех приглашаем на посев, на любование всходами — если такие будут. И потом всех приглашаем на сбор урожая", — сообщила начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.

Спикеры отметили важность этого опыта с практической точки зрения, так как в письменных источниках нет ответа на вопрос, как аграриям прошлого удавалось получать урожай на бедных почвах без удобрений. Именно высадка исторических сортов на Куликовом поле может помочь это понять — и, возможно, привести к новым открытиям.

Кроме того, крупнейший массив древнего зерна, найденный при раскопках на Житном дворе Троице-Сергиевой лавры, будет также передан в музей-заповедник "Куликово поле" для исследований и экспонирования.

« "К сожалению, раньше музеи зерно брали неохотно – это был сопутствующий археологический материал, лишь упоминаемый в отчетах. Инициатива создания музея "Русское Поле" уникальна тем, что в нем будет исследоваться и храниться самая большая коллекция зерна, найденная в результате археологических раскопок", — пояснила заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася Энговатова.

Куликово поле, как отметил директор музея-заповедника Владимир Гриценко, — это не только место легендарного сражения, но и пространство жизни: земля, которую веками возделывали человеческие руки, среда обитания множества видов флоры и фауны. Именно поэтому главная задача музея — восстановить исторический ландшафт во всей его полноте.