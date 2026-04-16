Умер основатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов умер 15 апреля на 81-м году жизни.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Причиной смерти основателя московской школы романтического сюрреализма, художника Виктора Кротова стала продолжительная болезнь, сообщили РИА Новости в его семье.

Кротов скончался 15 апреля на 81-м году жизни. Ряд СМИ сообщал, что тело Кротова нашли в его квартире, рядом лежала предсмертная записка.

"Он в последние годы очень долго болел и чувствовал себя очень скверно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, что послужило причиной смерти художника.

В семье уточнили, что Кротов мучился от искривления позвоночника, болей в ногах, что связано с особенностями профессии художника.

"Сильная одышка, мучился. Ничего нельзя было сказать - ни радостную, ни печальную новость. Любая, даже мало тревожная информация откликалась тяжелым состоянием", - добавил он.