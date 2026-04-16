Умер основатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Причиной смерти основателя московской школы романтического сюрреализма, художника Виктора Кротова стала продолжительная болезнь, сообщили РИА Новости в его семье.
Кротов скончался 15 апреля на 81-м году жизни. Ряд СМИ сообщал, что тело Кротова нашли в его квартире, рядом лежала предсмертная записка.
"Он в последние годы очень долго болел и чувствовал себя очень скверно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, что послужило причиной смерти художника.
В семье уточнили, что Кротов мучился от искривления позвоночника, болей в ногах, что связано с особенностями профессии художника.
"Сильная одышка, мучился. Ничего нельзя было сказать - ни радостную, ни печальную новость. Любая, даже мало тревожная информация откликалась тяжелым состоянием", - добавил он.
Кротов родился в 1945 году в Подмосковье. Окончил Московское Строгановское Высшее художественное училище. С 1976-го года был членом московского Горкома художников графиков на Малой Грузинской, 28. Кротов создал свою московскую школу сюрреализма. Свои работы он относил к "романтическому сюрреализму". Картины мастера находятся в собрании Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях России, США, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Германии.