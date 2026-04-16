Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 16.04.2026
В аэропорту Краснодара задерживаются более 15 рейсов из-за ограничений на полеты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара на фоне действующих в ночь на четверг ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, о введении которых сообщила Росавиация, действовали в аэропорту Краснодара с 00.22 до 07.08 мск.
Согласно данным табло, по состоянию на 08.30 мск задерживаются семь рейсов на вылет из Краснодара. Из них четыре - на международных направлениях: в Анталью, Ташкент, Тбилиси и Стамбул.
На прилет в Краснодар задерживаются 10 рейсов.
Росавиация сообщала, что ограничения вводили для безопасности полётов. МЧС России предупреждало о режиме беспилотной опасности на территории Краснодарского края, который ввели накануне вечером, в 18.43 мск, и отменили утром в 07.06 мск.
КраснодарАнталья (провинция)ТашкентФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала