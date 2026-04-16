В аэропорту Краснодара задерживаются более 15 рейсов

КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара на фоне действующих в ночь на четверг ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, о введении которых сообщила Росавиация, действовали в аэропорту Краснодара с 00.22 до 07.08 мск.
На прилет в Краснодар задерживаются 10 рейсов.
Росавиация сообщала, что ограничения вводили для безопасности полётов. МЧС России предупреждало о режиме беспилотной опасности на территории Краснодарского края, который ввели накануне вечером, в 18.43 мск, и отменили утром в 07.06 мск.