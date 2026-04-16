"Не подходи - убьет!": как русскую бунтарку-фигуристку усмирил муж - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
15:41 16.04.2026 (обновлено: 15:58 16.04.2026)

"Не подходи - убьет!": как русскую бунтарку-фигуристку усмирил муж

Анастасия Панина
Как главная бунтарка российского фигурного катания стала примерной девушкой? РИА Новости рассказывает, как нашу славную чемпионку Европы ломали тренеры и спасал муж.

Дерзкая как доберман

Алена Косторная появилась в фигурном катании как ангел. Именно так называлась знаковая программа, после которой о ней заговорили как о феномене и усовершенствованной реинкарнации Каролины Костнер. "Ангела" она катала два сезона, даже когда уже стало понятно, что от мифологического библейского существа у этой фигуристки только имитация крыльев на спинке платья. В остальном она дерзкая, как доберман, взрывная, как порох и неудержимая, как горная река.
Мало кто способен в интервью рассказывать о себе вещи, которые без стеснения и кокетства выдавала Косторная: что она была сложным ребенком, могла куда-нибудь убежать, не сдержать слово, подставить людей и вообще вряд ли смогла бы дружить сама с собой из-за тяжелого характера. Так что первая взрослая программа "Сумерки", где Косторная изображала флегматичную вампиршу, гораздо более правдиво показывала ее внутренний мир.
"Наверное, из всех моих программ эта любимая: я обожаю образ Кристен Стюарт в этом фильме и мне довольно легко в него вживаться. У меня так же, как и у Беллы Свон, бывают два состояния: либо я совсем ничего не хочу, либо энергия бьет через край", — сказала Косторная журналу Tatler.
Девочку с таким канонически красивым лицом люди заочно стремятся наградить всеми традиционными добродетелями - мягкая, послушная, мамина помощница и любимица класса. Не то чтобы мы могли опровергнуть это, но с послушной помощницей и любимицей точно мимо. Алена - искра, буря, гроза двора и насмешка над всеми чужими ожиданиями. Да, невероятно красивая, но это красота какого-нибудь коварного хищного растения. Скрытая за слоями масла ренессансной живописи табличка "не подходи - убьет".
"Сломалась" вовремя

Временами казалось, что колкий характер вредит ей самой. Но если даже это действительно было так, нельзя игнорировать возраст - карьерный расцвет Косторной как одиночницы случился в 16 лет. Когда ты подросток, начинающий показывать результаты с превосходством мировых рекордов, плюс по всем прогнозам у тебя есть не больше двух лет на карьеру, любая попутная проблема воспринимается как конец света. У Алены начались сложности со здоровьем, взаимоотношениями внутри группы, а потом и общая для всех боль - пандемия коронавируса.
Неудивительно, что дальше было то, что Александр Жулин впоследствии назовет началом конца и "беготней по группам" - уход от Тутберидзе к Плющенко, откровенные разносы своего бывшего штаба и удивительное последующее возвращение обратно в "Хрустальный". С публичным покаянием, конечно. Тогда казалось, что Алену сломали. Но она просто начала взрослеть.
И эта взрослость ей очень пригодилась, учитывая, через сколько всего пришлось пройти в следующие несколько лет. Череда травм, пропуск Олимпиады, отказ Тутберидзе от их сотрудничества, поиск нового места под солнцем у Елены Буяновой и осознание, что в свои восемнадцать она бесконечно далека от того, что два года назад казалось доступным и естественным. Лучшая фигуристка Европы-2020, легализовавшая три тройных акселя на две программы, больше не была конкурентоспособной как одиночница.
Когда через подобный экзистенциальный кризис проходят рок-звезды, они редко обходятся без крайностей, отчаяния, запрещенных веществ и других недопустимых сценариев. Косторная, может, и была по своей сути рок-звездой, но оказалась намного более сильной и цельной личностью. Она не просто выжила и выстояла. Она переродилась, не изменив себе, и начала новый важный этап, где на каждом новом повороте открывается с другой стороны.
"Не хочу трястись над медалькой"

Кажется, во многом заслуга ее счастливой жизни сегодня - очень своевременная встреча с Георгием Куницей. Из просто партнера для выступлений в шоу он сначала превратился в того, кто может дать Алене вторую жизнь в спорте уже в парном катании. А потом и в любимого человека, бойфренда, мужа, напарника в тренерской работе и теперь уже отца их маленького сына Димы. Все это можно было бы объединить словами "чувство безопасности". Словно Куница пришел в дом, включил свет, разжег камин, заварил чай и остался.
"Это было как по учебнику – мой идеал. Он стул за мной задвинет, пальто возьмет, придержит, дверь откроет всегда, не дает чемоданы возить. Даже если мы ругаемся, я злюсь и верещу, он не дает тащить что-то тяжелее цветов или моей сумки. И я такая: блин, ну бывают же такие люди, ничего себе, где ты раньше был?", - делилась Алена впечатлениями от начала отношений с Гошей в интервью Ляйсан Утяшевой.
Да, это все реальность - несистемная Косторная, всегда самая непредсказуемая из трио с Трусовой и Щербаковой, ведет, похоже, самую упорядоченную взрослую жизнь. Хотя у нее единственной есть постоянная работа тренера и собственная группа, а это требует стабильности и соблюдения графика.
Наличие ребенка вроде бы осложняет все виды дополнительного заработка, но Алена при помощи Гоши и других своих близких и с этим справляется.
Наконец, они с мужем всерьез размышляют о возвращении в спорт в обозримом будущем. И судя по звенящей форме обоих и сложнейшим поддержкам, все должно получиться. Теперь уже без надрыва, но по-прежнему с огоньком, потому что Аленин характер никуда не делся - теперь его сглаживает партнер и ее собственный опыт.
Даже олимпийское золото ей нужно не само по себе, а только с набором жизненных удовольствий и ярких впечатлений:
"Мне главное – эмоции. Лучше уж прикольно и круто прожить свою жизнь, нежели зациклиться на этом (медали Олимпиады), добиться и потом всю жизнь трястись: "Ну я же 40 лет назад ее выиграла!" Нет, я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена яркими красками, какими-то крутыми моментами, общением", – сказала Косторная в выпуске Youtube-канала "вМесте"
