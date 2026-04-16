Назван секрет идеального кофе

РИМ, 16 апр – РИА Новости. Главным критерием идеальной чашки кофе является аромат напитка, а его вкус зависит не только от сорта и прожарки, но и качества воды, рассказал РИА Новости профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година.

"Кофе обязательно должен обладать приятным запахом, богатым ароматом. Иначе он рискует оказаться испорченным. В мире кофейных ароматов под испорченным понимается что угодно. Например, если запах затхлый, землистый, резиновый, лекарственный", - рассказал Година, автор книг о кофе и путеводителей по кофейням в Италии

Он отметил, что широко известным фактом является использование в качестве напитка двух сортов зерен – арабики и робусты. На самом деле они являются ягодами двух совершенно разных видов кофейного растения.

"Арабика должна обладать определенной кислотностью, поскольку это типично для данного ботанического вида. Она должна быть кислой и сладкой, в то время как робуста должна быть более горькой и насыщенной. Арабика, таким образом, имеет ароматы, больше напоминающие печенье, карамель, фрукты, мед и цветы, в то время как робуста имеет более темные ноты, такие как горький какао, лакрица, специи, гвоздика, черный перец, кардамон и так далее. Это немного похоже на ноты в вине – если сравнить, то арабика – это белое, а робуста – красное вино", - сказал собеседник агентства.

Особое внимание, по его словам, следует уделять воде, которая используется для приготовления напитка. Как отметил эксперт, важен не столько уровень pH, который у питьевой воды обычно находится в пределах нормы (около 7-8), сколько содержание минеральных солей.

"Парадоксально, но если приготовить кофе на дистиллированной воде, практически лишенной минералов, он получится очень плохим: грубым, вяжущим и слишком горьким, а ароматы раскроются слабо. Минералы играют ключевую роль в экстракции вкуса", - пояснил Година.