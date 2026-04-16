Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 16.04.2026
Назван секрет идеального кофе

© iStock.com / kuppa_rockКофе
Кофе. Архивное фото
© iStock.com / kuppa_rock
Кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 16 апр – РИА Новости. Главным критерием идеальной чашки кофе является аромат напитка, а его вкус зависит не только от сорта и прожарки, но и качества воды, рассказал РИА Новости профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година.
"Кофе обязательно должен обладать приятным запахом, богатым ароматом. Иначе он рискует оказаться испорченным. В мире кофейных ароматов под испорченным понимается что угодно. Например, если запах затхлый, землистый, резиновый, лекарственный", - рассказал Година, автор книг о кофе и путеводителей по кофейням в Италии.
Он отметил, что широко известным фактом является использование в качестве напитка двух сортов зерен – арабики и робусты. На самом деле они являются ягодами двух совершенно разных видов кофейного растения.
"Арабика должна обладать определенной кислотностью, поскольку это типично для данного ботанического вида. Она должна быть кислой и сладкой, в то время как робуста должна быть более горькой и насыщенной. Арабика, таким образом, имеет ароматы, больше напоминающие печенье, карамель, фрукты, мед и цветы, в то время как робуста имеет более темные ноты, такие как горький какао, лакрица, специи, гвоздика, черный перец, кардамон и так далее. Это немного похоже на ноты в вине – если сравнить, то арабика – это белое, а робуста – красное вино", - сказал собеседник агентства.
Особое внимание, по его словам, следует уделять воде, которая используется для приготовления напитка. Как отметил эксперт, важен не столько уровень pH, который у питьевой воды обычно находится в пределах нормы (около 7-8), сколько содержание минеральных солей.
"Парадоксально, но если приготовить кофе на дистиллированной воде, практически лишенной минералов, он получится очень плохим: грубым, вяжущим и слишком горьким, а ароматы раскроются слабо. Минералы играют ключевую роль в экстракции вкуса", - пояснил Година.
При этом требования к воде различаются в зависимости от способа приготовления. Для фильтр-кофе лучше подходит мягкая вода с низким содержанием минералов, тогда как для эспрессо, напротив, более минерализованная вода позволяет добиться плотного тела напитка, характерной пенки "крема" и более сладкого вкуса.
Италия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала