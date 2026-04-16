16:01 16.04.2026 (обновлено: 16:03 16.04.2026)
В Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin — Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
БИШКЕК, 16 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в четверг в 5:57 (2:57 мск). Очаг землетрясения располагался в Нарынской области Киргизии: в 18 километрах к северу от села и в 115 километрах к юго-западу от города Нарын.
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Конорчок, Чолок-Кайын - 3,5 балла, селах Кош-Булак, Джаны-Тилек - 3 балла, районном центре Баетово - 3 балла", - сообщили в институте.

По предварительным данным МЧС республики, жертв и серьезных разрушений в результате колебаний земной коры не зафиксировано.
