Экс-хоккеист "Салавата Юлаева" объявил о завершении карьеры

- Швед Линус Умарк объявил о завершении хоккейной карьеры в возрасте 39 лет.
- Умарк выступал за уфимский "Салават Юлаев", московское "Динамо", финский "Йокерит" и шведский клуб "Лулео", а также играл в НХЛ за "Баффало Сэйбрз" и "Эдмонтон Ойлерз".
- В составе сборной Швеции Умарк становился победителем чемпионата мира 2017 года и дважды завоевывал бронзу турнира.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" и московского "Динамо" швед Линус Умарк объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
Последним клубом в карьере форварда стал "Лулео", воспитанником которого он является.
«
"Все знают, какой я, но на этот раз я точно завершил карьеру. Главное для меня - закончить на своих условиях. Я играл, пока мне не исполнилось 39 лет, и у меня нет никаких проблем со здоровьем. По крайней мере, пока. Я невероятно рад тому хоккейному пути, который мне довелось проделать", - приводит слова Умарка Expressen.
Умарк также выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе финского "Йокерита". Всего в его активе 476 матчей и 429 очков (124 гола + 305 передач). Также на протяжении карьеры он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Баффало Сэйбрз" и "Эдмонтон Ойлерз", набрав суммарно 32 (8+24) очка за 79 матчей.
В составе сборной Швеции Умарк становился победителем чемпионата мира 2017 года и дважды завоевывал бронзу турнира (2009, 2010).