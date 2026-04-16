Экс-хоккеист "Салавата Юлаева" объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
19:31 16.04.2026 (обновлено: 19:51 16.04.2026)
Экс-хоккеист "Салавата Юлаева" объявил о завершении карьеры

Экс-хоккеист "Салавата Юлаева" и "Динамо" швед Умарк завершил карьеру в 39 лет

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкЛинус Умарк
Линус Умарк. Архивное фото
  • Швед Линус Умарк объявил о завершении хоккейной карьеры в возрасте 39 лет.
  • Умарк выступал за уфимский "Салават Юлаев", московское "Динамо", финский "Йокерит" и шведский клуб "Лулео", а также играл в НХЛ за "Баффало Сэйбрз" и "Эдмонтон Ойлерз".
  • В составе сборной Швеции Умарк становился победителем чемпионата мира 2017 года и дважды завоевывал бронзу турнира.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" и московского "Динамо" швед Линус Умарк объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
Последним клубом в карьере форварда стал "Лулео", воспитанником которого он является.
"Все знают, какой я, но на этот раз я точно завершил карьеру. Главное для меня - закончить на своих условиях. Я играл, пока мне не исполнилось 39 лет, и у меня нет никаких проблем со здоровьем. По крайней мере, пока. Я невероятно рад тому хоккейному пути, который мне довелось проделать", - приводит слова Умарка Expressen.
Умарк также выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе финского "Йокерита". Всего в его активе 476 матчей и 429 очков (124 гола + 305 передач). Также на протяжении карьеры он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Баффало Сэйбрз" и "Эдмонтон Ойлерз", набрав суммарно 32 (8+24) очка за 79 матчей.
В составе сборной Швеции Умарк становился победителем чемпионата мира 2017 года и дважды завоевывал бронзу турнира (2009, 2010).
