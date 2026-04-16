Рейтинг@Mail.ru
Качиньский попросил у сторонников финансовой помощи - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 16.04.2026
Качиньский попросил у сторонников финансовой помощи

Лидер оппозиции Польши Качиньский обратился к сторонникам за финансовой помощью

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский обратился к сторонникам с просьбой о финансовой помощи.
  • Власти лишили возглавляемую им партию "Право и справедливость" государственных субсидий в размере 36 миллионов злотых из-за нарушений в финансовой отчетности.
  • Несмотря на то что Верховный суд Польши встал на сторону партии и обязал пересмотреть это решение, ситуация не была урегулирована.
ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер польской оппозиции, глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский обратился к своим сторонникам с просьбой о финансовой помощи.
«
"Власти незаконно лишили нас 36 миллионов злотых (около 10 миллионов долларов), которые нам положены в соответствии с регулированием, касающимся финансирования политических партий государством. Это привело к тому, что у нас возникли серьезные трудности", - сказал Качиньский на пресс-конференции.
По его словам, деньги необходимы на текущую деятельность партии.
«
"Мы долгие месяцы не обращались к общественности за помощью, но сегодня разного рода мероприятия, которые мы предпринимаем, требуют денег. У нас очень много трат. Отсюда моя очень сердечная просьба к сторонникам "Права и справедливости" и шире – к сторонникам правых сил, патриотического лагеря о выплатах на счет нашей партии. Каждый перевод важен, даже небольшой", - сказал Качиньский.
В свою очередь глава парламентской фракции "Права и справедливости" Мариуш Блащак сообщил, что депутаты сейма и сената от партии уже платят дополнительные партийные взносы в размере тысячи злотых (около 280 долларов) ежемесячно, а депутаты Европейского парламента – пять тысяч злотых (около 1400 долларов).
После парламентской кампании 2023 года Государственная избирательная комиссия Польши выявила нарушения в финансовой отчетности PiS. В результате было принято решение сократить субсидии и избирательное финансирование.
Несмотря на то что Верховный суд Польши встал на сторону партии и обязал пересмотреть это решение, ситуация не была урегулирована. Правительство во главе с Дональдом Туском фактически отказалось исполнять вердикт суда, поставив под сомнение легитимность его отдельных структур на фоне продолжающегося кризиса вокруг судебной реформы. Министр финансов Анджей Доманский также отказался перечислять спорные средства, указав на "противоречивость" судебного решения.
В миреПольшаЯрослав КачиньскийМариуш БлащакДональд ТускПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала