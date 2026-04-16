Качиньский попросил у сторонников финансовой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский обратился к сторонникам с просьбой о финансовой помощи.
- Власти лишили возглавляемую им партию "Право и справедливость" государственных субсидий в размере 36 миллионов злотых из-за нарушений в финансовой отчетности.
- Несмотря на то что Верховный суд Польши встал на сторону партии и обязал пересмотреть это решение, ситуация не была урегулирована.
ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер польской оппозиции, глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский обратился к своим сторонникам с просьбой о финансовой помощи.
"Власти незаконно лишили нас 36 миллионов злотых (около 10 миллионов долларов), которые нам положены в соответствии с регулированием, касающимся финансирования политических партий государством. Это привело к тому, что у нас возникли серьезные трудности", - сказал Качиньский на пресс-конференции.
По его словам, деньги необходимы на текущую деятельность партии.
"Мы долгие месяцы не обращались к общественности за помощью, но сегодня разного рода мероприятия, которые мы предпринимаем, требуют денег. У нас очень много трат. Отсюда моя очень сердечная просьба к сторонникам "Права и справедливости" и шире – к сторонникам правых сил, патриотического лагеря о выплатах на счет нашей партии. Каждый перевод важен, даже небольшой", - сказал Качиньский.
В свою очередь глава парламентской фракции "Права и справедливости" Мариуш Блащак сообщил, что депутаты сейма и сената от партии уже платят дополнительные партийные взносы в размере тысячи злотых (около 280 долларов) ежемесячно, а депутаты Европейского парламента – пять тысяч злотых (около 1400 долларов).
После парламентской кампании 2023 года Государственная избирательная комиссия Польши выявила нарушения в финансовой отчетности PiS. В результате было принято решение сократить субсидии и избирательное финансирование.
Несмотря на то что Верховный суд Польши встал на сторону партии и обязал пересмотреть это решение, ситуация не была урегулирована. Правительство во главе с Дональдом Туском фактически отказалось исполнять вердикт суда, поставив под сомнение легитимность его отдельных структур на фоне продолжающегося кризиса вокруг судебной реформы. Министр финансов Анджей Доманский также отказался перечислять спорные средства, указав на "противоречивость" судебного решения.
