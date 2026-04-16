Эксперт назвала благоприятный сезон для выбора загородного участка

Краткий пересказ от РИА ИИ Покупка загородного участка весной позволяет увидеть особенности территории, рассказала эксперт Ольга Аракчеева.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Покупка загородного участка весной позволяет увидеть особенности территории, есть ли застой воды, подтопления и насколько быстро с участка уходит влага, рассказала земельный эксперт, юрист Ольга Аракчеева.

"На практике не существует одного "идеального" времени для выбора загородного участка – у каждого сезона есть свои плюсы. Однако именно весенний период дает покупателю важное преимущество: возможность увидеть реальные особенности участка, которые в другое время могут быть скрыты", – сказала Аракчеева в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД

По словам эксперта, после обильных снегопадов и в период активного таяния становится понятно, как ведет себя участок при повышенной влажности, в частности можно увидеть, есть ли застой воды и подтапливается ли территория.

При этом, по словам специалиста, весна – не "единственно правильное" время для покупки, а скорее дополнительный инструмент оценки. Она подчеркнула, что при выборе участка должен учитываться ряд факторов: рельеф, тип грунта, уровень грунтовых вод, наличие дренажных систем и особенности окружающей территории.

"Если участок подтапливается, важно сразу понять: это не временная неприятность, а системная особенность территории. Многие собственники пытаются решить проблему точечно, например, откачивают воду. Но это дает лишь краткосрочный эффект. Откачка воды – это как лечить симптом, а не причину. Ключевое решение в данном случае заключается в правильно организованной инженерной защите участка", – делится эксперт.

Отдельно эксперт обратила внимание, что если участок находится в зоне подтопления, строительство капитальных объектов допускается только при наличии инженерной защиты.