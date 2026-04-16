Юрист рассказал, что грозит за грязную одежду в метро
08:41 16.04.2026
Юрист рассказал, что грозит за грязную одежду в метро

Бибаров-Государев: в метро нельзя находиться в пачкающей и зловонной одежде

Пассажиры в вагоне поезда Большой кольцевой линии московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На территории метро запрещается находится в пачкающей и зловонной одежде, а нарушителям за это грозит штраф в 1 тысячу рублей, рассказал РИА Новости члена Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.
"Согласно Правилам пользования метро Москвы, на территории метрополитена запрещается находиться в пачкающей и зловонной одежде. Люди, допустившие нарушение этого запрета, могут быть оштрафованы на 1 тысячу рублей по статье 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях "Нарушение правил пользования метро", - сообщил юрист.
Бибаров-Государев отметил, что аналогичные запреты действуют в метро других городов, при этом в Санкт-Петербурге штраф за такое нарушение не превышает 500 рублей.
Более того, в метро нельзя находится без обуви и без одежды, добавил он. А при нахождении на эскалаторах правилами предписывается приподнимать длинную одежду во избежание попадания в гребенку движущегося полотна.
