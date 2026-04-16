Президент Ливана поблагодарил США за усилия по прекращению огня с Израилем

БЕЙРУТ (Ливан), 16 апр - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун выразил благодарность США за предпринимаемые усилия с целью прекращения огня с Израилем, говорится в заявлении канцелярии ливанского президента.
"Президент Джозеф Аун провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, в котором поблагодарил за усилия, предпринимаемые Вашингтоном для достижения прекращения огня и за поддержку на всех уровнях", - говорится в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг. Аун в свою очередь заявил, что прекращение огня которого добивается Ливан, станет естественным шагом к ливано-израильским переговорам. Ливанский телеканал Al-Jadeed со ссылкой на дипломатический источник также сообщил, что Рубио может стать посредником во время телефонного разговора Ауна с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.