Кандидатскую по иудейской теологии впервые защитили в России

Тема диссертации — «Модели межрелигиозного диалога иудейских общин на Ближнем Востоке и в России».

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Первая в современной истории России кандидатская диссертация по иудейской теологии была защищена в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), её защитил руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич, сообщила Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).

"В Санкт-Петербургском государственном университете впервые в истории современной России состоялась защита по иудейской теологии. Диссертационный совет под председательством директора Института теологии СПбГУ Д.В. Шмонина после состоявшейся публичной защиты единогласно проголосовал за присуждение ученой степени кандидата теологии главному военному раввину Федерации еврейских общин России Аарону Юрьевичу Гуревичу", – сообщил Telegram-канал НОТА.