17:15 16.04.2026

Кандидатскую по иудейской теологии впервые защитили в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербургском государственном университете впервые в современной истории России прошла защита кандидатской диссертации по иудейской теологии.
  • Учёную степень кандидата теологии получил главный военный раввин Федерации еврейских общин России Арон Гуревич.
  • Тема диссертации — «Модели межрелигиозного диалога иудейских общин на Ближнем Востоке и в России».
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Первая в современной истории России кандидатская диссертация по иудейской теологии была защищена в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), её защитил руководитель департамента по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич, сообщила Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА).
"В Санкт-Петербургском государственном университете впервые в истории современной России состоялась защита по иудейской теологии. Диссертационный совет под председательством директора Института теологии СПбГУ Д.В. Шмонина после состоявшейся публичной защиты единогласно проголосовал за присуждение ученой степени кандидата теологии главному военному раввину Федерации еврейских общин России Аарону Юрьевичу Гуревичу", – сообщил Telegram-канал НОТА.
По информации ассоциации, тема работы - "Модели межрелигиозного диалога иудейских общин на Ближнем Востоке и в России". Диссертация была выполнена в СПбГУ под научным руководством заведующего кафедрой иудейской теологии и еврейской культуры Игоря Тантлевского.
