В Италии около десятка человек захватили в заложники в банке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из кварталов Неаполя, предположительно, двое преступников взяли в заложники от 10 до 20 человек в отделении банка Credit Agricole.
- Преступники находятся в банке, окружённом силами правопорядка, возможности для бегства у них отсутствуют.
РИМ, 16 апр – РИА Новости Предположительно двое преступников взяли в заложников клиентов банка в одном из кварталов итальянского Неаполя, в заложниках оказались от 10 до 20 человек, сообщил РИА Новости представитель карабинеров.
Налет произошел на отделение банка Credit Agricole в квартале Вомеро.
"Внутри находятся 10-20 человек. Преступников, предположительно, двое, они носят маски. Наличие у них оружия уточняется. Банк окружен, возможностей для бегства у них нет", - сказал собеседник агентства.