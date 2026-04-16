В Италии около десятка человек захватили в заложники в банке

РИМ, 16 апр – РИА Новости Предположительно двое преступников взяли в заложников клиентов банка в одном из кварталов итальянского Неаполя, в заложниках оказались от 10 до 20 человек, сообщил РИА Новости представитель карабинеров.

"Внутри находятся 10-20 человек. Преступников, предположительно, двое, они носят маски. Наличие у них оружия уточняется. Банк окружен, возможностей для бегства у них нет", - сказал собеседник агентства.