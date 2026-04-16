СМИ назвали фатальную ошибку Трампа в отношении Ирана

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада Ормузского пролива может усугубить конфронтацию с Ираном, пишет журнал Responsible Statecraft.
"Теперь блокада грозит еще больше усугубить конфронтацию", — говорится в материале.
Автор предупреждает, что Вашингтон должен признать стратегическую реальность и принять тот факт, что усиливающие эскалацию действия Штатов только укрепляют позиции Тегерана в регионе, позволяя ему диктовать условия Белому дому.
"Иран выбирал, кто проходит, кто платит, а кто ждет. Это поведение государства, устанавливающего факты на местах, которые оно намерено представить за столом переговоров", — указывается в материале.
Американские ВМС начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.