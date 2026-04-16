СМИ назвали фатальную ошибку Трампа в отношении Ирана

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада Ормузского пролива может усугубить конфронтацию с Ираном, пишет журнал Responsible Statecraft

"Теперь блокада грозит еще больше усугубить конфронтацию", — говорится в материале.

Автор предупреждает, что Вашингтон должен признать стратегическую реальность и принять тот факт, что усиливающие эскалацию действия Штатов только укрепляют позиции Тегерана в регионе, позволяя ему диктовать условия Белому дому.

При этом попытки США Израиля спровоцировать государственный переворот не увенчались успехом, а привели к противоположному эффекту, пояснил автор.

"Иран выбирал, кто проходит, кто платит, а кто ждет. Это поведение государства, устанавливающего факты на местах, которые оно намерено представить за столом переговоров", — указывается в материале.