Hyundai хочет зарегистрировать товарный знак в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корейский автопроизводитель Hyundai подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России.
- Под этим брендом Hyundai хочет продавать термостаты и отопительные электрические приборы.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в апреле. Под этим брендом Hyundai хочет продавать термостаты, а также отопительные электрические приборы.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.